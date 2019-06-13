В Карелии 14 июня возможны кратковременные дожди

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О погоде на 14 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Ночью временами возможен дождь.
Ветер восточных направлений слабый.
Температура воздуха ночью составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17, +19.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по южным и центральным районам пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем в отдельных районах – кратковременный дождь.
Ветер восточных направлений слабый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, +11, на севере республики будет 0, +5 градусов. Днем потеплеет до +15, +20, местами до +23 градусов.
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