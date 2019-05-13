В Карелии 14 мая пройдет небольшой дождь

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О погоде на 14 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, во вторник в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем временами возможен небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +12, +14.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем в большинстве районов – небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, +8 градусов, местами похолодает до 0. Днем температура поднимется до +8, +13 градусов. На юго-востоке потеплеет до +18.
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