В Карелии 14 мая пройдет небольшой дождь

О погоде на 14 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем временами возможен небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +12, +14.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем в большинстве районов – небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, +8 градусов, местами похолодает до 0. Днем температура поднимется до +8, +13 градусов. На юго-востоке потеплеет до +18.