В Карелии 15-летняя девочка нашла на улице сим-карту и обогатилась

В Сегежском районе девочка-подросток подозревается в краже.
По информации Следкома Карелии, в мае-июне 15-летняя девочка нашла в Сегеже чужую сим-карту с подключенной к ней услугой «мобильный банк». Она перевела деньги на свой счет. Хозяин сим-карты остался потерял более 4000 рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия совершения преступления несовершеннолетним. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Карелии подросток дважды обокрал квартиру пенсионерки.
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