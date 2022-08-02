В Карелии 15-летняя девочка нашла на улице сим-карту и обогатилась

В Сегежском районе девочка-подросток подозревается в краже.

По информации Следкома Карелии, в мае-июне 15-летняя девочка нашла в Сегеже чужую сим-карту с подключенной к ней услугой «мобильный банк». Она перевела деньги на свой счет. Хозяин сим-карты остался потерял более 4000 рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия совершения преступления несовершеннолетним. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Карелии подросток дважды обокрал квартиру пенсионерки.