В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели

Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил в оперативной сводке по борьбе с коронавирусом за 12 апреля.

По информации Артура Парфенчикова, в Карелии с 1 апреля было зарегистрировано 59 человек с внебольничной пневмонией. Из них 16 человек умерли (смертность составляет 27% от числа заболевших – прим. ред).

За сутки новых случаев не зафиксировано.

При этом глава Карелии отмечает, что ситуация с заболеваемостью пневмонией является стабильной.

Напомним, по данным на 12 апреля в Карелии официально подтверждены 3 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек находятся в списках условно зараженных.

Как ранее пояснял в интервью нашему изданию министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, у всех больных внебольничной пневмонией в обязательном порядке берется анализ на коронавирус.