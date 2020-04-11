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В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели

Новости. Общество
12:00, 12 Апреля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил в оперативной сводке по борьбе с коронавирусом за 12 апреля.

По информации Артура Парфенчикова, в Карелии с 1 апреля было зарегистрировано 59 человек с внебольничной пневмонией. Из них 16 человек умерли (смертность составляет 27% от числа заболевших – прим. ред).

За сутки новых случаев не зафиксировано.

При этом глава Карелии отмечает, что ситуация с заболеваемостью пневмонией является стабильной.

Напомним, по данным на 12 апреля в Карелии официально подтверждены 3 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек находятся в списках условно зараженных.

Как ранее пояснял в интервью нашему изданию министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, у всех больных внебольничной пневмонией в обязательном порядке берется анализ на коронавирус.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Warrior
2020-04-12 14:59:42
Контактных лиц не проверяют на наличие коронавируса, так как нет приказа, только при наличии симптомов. Когда появятся симптомы, уже будет поздно. Пневмония и смерть, по всей видимости , Карелия не готова диагностировать и лечить своевременно. Зато самоизоляцию частично отменили, а с 16 апреля глядишь и всех на волю, вот и начнем пожинать плоды. Считаю, что компания по самоизоляции провалена...
бюджет
2020-04-12 14:30:26
Совсем запутали: 16 умерло, а заразившихся всего 3. Все смешалось - кони, люди.
Мих
2020-04-12 13:51:43
Хватит врать !!!!!!!!!!!!!!!!!! Около 35000 чел. умирает в РФ от пневмонии каждый год . Сколько от онкологии , диабета , инфартов , инсультов , ДТП ? Если всё смерти комментировать , обсуждать люди с ума сойдут . У нас в России насаждается пандемия страха , людей превращают в безмолвных рабов , думающих только о том , как бы поесть, пожить и умереть .
Ткачев
2020-04-12 14:17:57
Мих, В Италии, Испании, Франции, далее везде, и уже, о господи, в храме на холме, Пиндостане, тоже насаждается?
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-12 14:13:30
Мих, а вот с ДТП кстати, да, благодаря карантину многие выжили и остались целы, наверняка!
Анатолий
2020-04-12 13:42:53
Мда, а комментаторы совсем думать не хотят. Один Шариков с большим сердцем мнит себя экспертом в политике, другой оказывается эксперт в медицине. "Внебольничная пневмония" - термин отнюдь не новый. Есть вроде бы гугл почему нужно сначала ляпнуть, а потом подумать. Согласен с David, информация подана с целью нагнетнуть.
Вася
2020-04-12 13:28:38
В настоящее время Россия расплачивается за «оптимизацию» здравоохранения и «майские указы» президента.
Ткачев
2020-04-12 14:20:43
Вася, Хе-хе-хе... Россия с 1991г должна платить и каяться, платить и каяться...
олег
2020-04-12 13:03:47
Парфенчиков: 59 человек с внебольничной пневмонией. 16 умерли. Обстановка стабильная.Получается,что у нас даже не берут в больницу? А в период самоизоляции люди умирают на дому.Родилось новое понятие внебольничная пневмония.Карельский синдром. Вопрос: Что это за чушь? со стороны главы и министра здравоохранения? И если у нас не могут лечить типичную пневмонию то, что говорить о другом?
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-12 14:11:15
олег, вы совсемс неграмотные? почитайте википедию хоть сначала, если не можете в медицинских терминах ориентироваться.
drug
2020-04-12 12:35:40
Почему эти умершие находились дома, почему их не госпитализировали в медицинское учреждение.
Сколько их них находилось на больничном, куда смотрили врачи ?
А сколько умерло от пневмонии с декабря 2019 года ?
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-12 14:12:07
drug, сколько ж неграмотных читают, а еще и комментируют?! стыдно должно быть вам, очень!
David
2020-04-12 12:31:22
Сказали " А" говорите " Б"! Давай статистику смертности от пневмонии за предыдущие годы! Все нагетаете градус, шелкоперы!
кир
2020-04-12 13:23:50
David, правильно говоришь.
Mike
2020-04-12 12:09:25
Значит у них был коронавирус?
btw
2020-04-12 13:38:04
Mike, минздрав уже разрешил ставить диагноз по клинической картине, не дожидаясь результатов тестов. Интересно, последуют ли наши.
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