В Карелии 187 школьных классов отправили на дистанционное обучение из-за роста коронавируса

Число школьников Карелии, переведенных на дистанционное обучение, продолжает стремительно расти.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приостановлена деятельность 187-ми классов в 44-х школах в Петрозаводске и Сортавальском, Беломорском, Лоухском, Олонецком и Суоярвском районах. Полностью переведена на дистанционное обучение школа в поселке Водла Пудожского района.

Кроме того, из-за роста коронавируса на карантин отправлены 32 группы в 19-ти детских садах в Петрозаводске, Сортавальском, Беломорском районах.

Неделей ранее 46 классов в 24-х школах и 13 групп в 6-ти детских садах закрыли из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, детскую вакцину «Спутник М» завезли в Карелию.