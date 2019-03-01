В Карелии 2 марта будет порывистый ветер и метель

О погоде на 2 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 2 марта будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег, днем – умеренный. Возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, западный. Днем юго-западный, южный умеренный порывистый.

Температура ночью составит -12, -14 градусов, днем -4, -6.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами выпадет небольшой снег, днем – в большинстве районов умеренный, местами сильный. Метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, западный. Днем юго-западный, южный умеренный, местами до сильного.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -10, -15, по северным и восточным районам похолодает до -24 градусов. Днем будет -3, -8, местами понизится до -13 градусов.