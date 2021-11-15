В Карелии 20-летнего педофила отправили в колонию на 12,5 лет

В Пудожском районе молодого человека признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению малолетнему ребенку, сообщили в Следкоме Карелии.
Следствием и судом установлено, что в 2021 году подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Собранных следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.
Двадцатилетнему педофилу назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Карелии педофила, насиловавшего свою падчерицу в течение двух лет, отправили в колонию на 15 лет
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