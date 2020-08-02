В Карелии 22 человека заразились клещевым энцефалитом и боррелиозом

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 2754 человека, из них детей – 727, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 41. Если неделю назад было 2703 обращений, то на сейчас их уже 2754, включая 727 детей.

Случаи зарегистрированы в Петрозаводске, Костомукше, Беломорском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецкомй, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском и Суоярвском районах.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 9 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом. За прошедшую неделю зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой энцефалит (Петрозаводск) и 2 случая подозрения на клещевой боррелиоз (Петрозаводск и Питкярантский район).

Напомним, с начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 7999 человек.