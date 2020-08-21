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В Карелии 23 августа будет тепло и дождливо

Новости. Погода
17:00, 22 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 августа будет облачно с прояснениями.

Пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью похолодает до +13,+15 градусов, днем воздух прогреется до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Пройдут дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе порывистый.

Ночная температура составит +10, +15 градусов, днем потеплеет до +17, +22.

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