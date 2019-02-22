В Карелии 23 февраля выпадет мокрый снег, на дорогах - гололедица

О погоде на 23 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 23 февраля будет облачно. Утром и днем выпадет снег, переходящий в мокрый. Возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром с порывами до сильного.

Температура ночью составит -12,-14 градусов, днем потеплеет до +1.

В Карелии также ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Местами выпадут сильные осадки: ночью в виде снега, днем – снег, переходящий в мокрый, дождь.

Местами возможна метель. Слабый гололед. Днем в отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром с порывами до сильного.

Ночная температура составит -9,-14 градусов, на юго-востоке похолодает до -22. Днем +2,-3 градуса, на юго-востоке до -16.