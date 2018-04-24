В Карелии 25 апреля ожидается дождливая погода

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О погоде на среду в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 25 апреля будет облачно с прояснениями.
Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура ночью составит 0, +2, днем потеплеет до +6, +8 градусов.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдет небольшой, утром и днем местами умеренный дождь, ночью на севере с мокрым снегом. В ночные часы на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Ночью похолодает до +3,-2 градусов, по восточным районам местами до -6. Днем воздух прогреется до +5, +10 градусов.
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