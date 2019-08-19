В Карелии 26 человек заразились энцефалитом

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены: 26 случаев клещевого энцефалита, 33 случаев клещевого боррелиоза, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Всего с начала эпидсезона вреспублике зарегистрировано 3628 обращений по поводу присасывания клещей, среди детей – 775.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 17-ти административных территориях республики: г. Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы и г. Костомукша (присасывание клеща произошло на территории Сортавальского района).

С 11 марта 2019г. Управлением проводится еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.