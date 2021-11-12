В Карелии 26-летний хулиган жестоко избил подростка

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку, сообщили в Следкоме Карелии

По данным следствия, вечером 15 мая, обвиняемый, находясь во дворе жилого дома в Сегеже, их хулиганских побуждений подошел к 15-летнему подростку и ударил его кулаком в лицо. В результате мальчик получил сотрясение мозга и травму головы. По заключению судебно-медицинской экспертизы указанные телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Двадцатишестилетнему хулигану грозит до десяти лет лишения свободы.