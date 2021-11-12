890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
В Карелии будут судить бывшую сотрудницу МВД, которая скрыла преступление 2
Сегодня 07:35
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО) 10
14.12.2021 18:09
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
Сегодня 12:50
Замглавы Петрозаводска Андрей Бекелев уволился 25
Сегодня 13:30

В Карелии 26-летний хулиган жестоко избил подростка

Новости. Криминал
16:48, 15 Декабря 2021
фото: © Максим Струков / ТАСС

Новости партнеров

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку, сообщили в Следкоме Карелии

По данным следствия, вечером 15 мая, обвиняемый, находясь во дворе жилого дома в Сегеже, их хулиганских побуждений подошел к 15-летнему подростку и ударил его кулаком в лицо. В результате мальчик получил сотрясение мозга и травму головы. По заключению судебно-медицинской экспертизы указанные телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Двадцатишестилетнему хулигану грозит до десяти лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
В этом году старейшая страховая компания страны «Росгосстрах» отмечает 100-летний юбилей.
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 21
14.12.2021 15:09
«Помогать и погонять» 2
14.12.2021 14:55
Помнить о войне, чтобы был мир 
14.12.2021 13:22
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 7
10.12.2021 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 1
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 21
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»