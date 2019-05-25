В Карелии 26 мая возможны дожди

О погоде на 26 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +6, +8 градусов, днем потеплеет до +13, +15.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, ночью местами сильные.

Ветер на севере – северо-восточный, северный слабый. На юге – юго-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +4, +9 градусов. Днем температура поднимется +9, +14. На юге местами потеплеет до +17, на севере будет +5, +10 градусов.