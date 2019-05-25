В Карелии 26 мая возможны дожди

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О погоде на 26 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь.
Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +6, +8 градусов, днем потеплеет до +13, +15.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, ночью местами сильные.
Ветер на севере – северо-восточный, северный слабый. На юге – юго-западный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +4, +9 градусов. Днем температура поднимется +9, +14. На юге местами потеплеет до +17, на севере будет +5, +10 градусов.
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