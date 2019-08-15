В Карелии 26 пожарных будут следить, чтобы Кинерма не сгорела во время съемок фильма

Поджигать планируют два здания, которые построили кинематографисты специально для съемок картины, уже сегодня, 15 августа.

Главное управление МЧС РФ по Карелии направит группу из 26 пожарных и четыре автоцистерны в деревню Кинерма, где в четверг начнутся съемки сцены лесного пожара для нового фильма "Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова" "Огонь", посвященного работе авиалесоохраны, пишет ТАСС.

Жители старинной деревни Кинерма, включенной вместе с деревянными домами в список объектов культурного наследия, выступили против съемок сцен с применением открытого огня в нескольких метрах от населенного пункта. Ранее заместитель гендиректора студии ТРИТЭ Сергей Гуревич в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что настоящего пожара на площадке не предполагается, но затем МЧС подготовило список требований, не исполнив которые создателям фильма запретили начинать съемочный процесс.

"В Кинерму будут направлены четыре автоцистерны, оперативный автомобиль и машина медицинской помощи. По личному составу туда направляют 26 человек. Был вырыт пруд, из которого мы сможем забрать воду, он находится на расстоянии 200 метров от зданий, которые будут сжигать. В течение всего съемочного процесса сотрудники МЧС будут контролировать ситуацию с горением", – отметил начальник управления пожаротушения Дмитрий Кононов.

Он также подтвердил, что в четверг съемочная группа планирует отснять сцены с применением открытого огня: по предварительной информации, поджигать будут два здания, которые кинематографисты специально построили для картины на расстоянии 300-400 метров от крайнего дома в жилой деревне.



Напомним, жители Кинермы выступают против проведения съемок в карельской исторической деревне картины "Огонь", производством которой занимается ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова". Съемки предполагают использование открытого огня. Местные жители считают, что огонь представляет опасность для исторических построек.

А студия Михалкова в свою очередь, заявила, что готова заплатитьжителям Кинермы за прекращение протеста в Карелии.