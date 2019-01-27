В Карелии 28 января будет морозно, на севере - изморозь

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О погоде на 28 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 28 января будет облачная с прояснениями погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -20,-22, днем поднимется до -15 градусов.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На севере местами изморозь. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северо-западный, западный, днем на юге юго-восточный, на севере юго-западный умеренный.
Температура ночью -17,-22 градуса, на севере и западе местами до -30. Днем столбик термометра задержится на показателях -14,-19 градусов. На севере и западе до -25, на юге до -8.
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