В Карелии 29 человек попали в больницы с диагнозом ОРВИ

Общая заболеваемость по сравнению с прошлой неделей в республике выросла на 3,8%.
Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, в республике за неделю был зарегистрирован 10 061 случай заболевания ОРВИ.
Уровень заболеваемости ОРВИ держится в республике выше эпидемического порога на 85,2%, в основном за счет возрастной группе старше 15 лет.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 3,8%.
В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 5 508 случаев ОРВИ, что оказалось на 23,6% больше, чем на предыдущей неделе.
При этом среди заболевших вирусов гриппа обнаружено не было.
Госпитализировали с диагнозом ОРВИ за неделю 29 человек.
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