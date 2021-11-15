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В Карелии 29-летний мужчина отправится почти на 10 лет в колонию за убийство собутыльника

Новости. Криминал
14:59, 18 Декабря 2021
фото: © shutterstock.com

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В Сегеже суд приговорил рецидивиста к 9 годам 9 месяцам колонии строгового режима за убийство

Следствием и судом установлено, что в сентябре прошлого года в квартире жилого дома в Сегеже 29-летний подсудимый распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Выйдя в коридор, подсудимый жестоко избил потерпевшего, который спустя несколько дней скончался. Судебно-медицинским исследованием установлено, что смерть потерпевшего наступила от нанесенных подсудимым телесных повреждений. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

В период следствия подсудимый находился под стражей. С учетом его личности, а также наличием в его действиях особо опасного рецидива, так как в 2011 году он уже был судим за совершение аналогичного преступления, приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели.

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