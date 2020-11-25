В Карелии 35 отцов ушли в отпуск по уходу за ребенком

В Фонде соцстраха выяснили, кто в республике получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Напрямую от Фонда соцстрахования пособия в настоящее время получают более 3,5 тысяч работающих жителей Карелии. Среди них - 35 отцов. Мужчины воспользовались своим законным правом на отпуск по уходу за ребенком и занимаются воспитанием детей, пока мамы работают. Порой это выгоднее для семейного бюджета. Ведь чем выше заработная плата, тем больше размер пособия. А мужчины по доходам, как правило, опережают женщин, сообщили в региональном отделении Фонда соцстраха.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет зависит от размера официальной части зарплаты за последние два календарных года, но в расчет берется 40% среднего заработка. Отправляя мужа в "декретный" отпуск, женщине следует учесть, что максимальный размер указанного пособия ограничен и не может быть больше 27 984,66 рублей.

Воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получать ежемесячное пособие отец может только после окончания отпуска по беременности и родам мамы ребенка. При нахождении папы в отпуске, за ним сохраняется его место работы, период отпуска засчитывается в трудовой стаж.

Кроме папы заботу о новорожденном можно перепоручить бабушке, дедушке или другому родственнику, фактически ухаживающему за ребенком. Но есть важное условие: этот родственник должен работать по трудовому договору и быть застрахованным в системе обязательного социального страхования. В Карелии 11 бабушек предпочли оформить "декретный" отпуск и помогают своим детям ухаживать за внуками.

Напомним, в прошлом году в Карелии 45 мужчин ушли в декретный отпуск.