В Карелии 45 мужчин ушли в декретный отпуск

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По данным фонда социального страхования, сегодня в Карелии в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находятся более 3950 жителей республики.
Из 3950 жителей Карелии, которые вышли в отпуск по уходу за ребенком, 45 – это папы малышей, пишет паблик "Республика Карелия.
Каждый из них получает ежемесячное пособие. На выплату пособия по уходу за ребенком отделением Фонда ежемесячно направляется более 35 млн рублей.
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