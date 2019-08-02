В Карелии 45 мужчин ушли в декретный отпуск

По данным фонда социального страхования, сегодня в Карелии в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находятся более 3950 жителей республики.

Из 3950 жителей Карелии, которые вышли в отпуск по уходу за ребенком, 45 – это папы малышей, пишет паблик "Республика Карелия.

Каждый из них получает ежемесячное пособие. На выплату пособия по уходу за ребенком отделением Фонда ежемесячно направляется более 35 млн рублей.