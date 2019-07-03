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Новости. Погода
17:00, 03 Июля 2019
фото: РИА Новости / Роман Ильиных

В Карелии 4 июля возможны ливни и грозы

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О погоде на 4 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой, днем умеренный дождь и грозы.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +11, +13 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +19.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

Ветер северо-западный, западный умеренный. При грозах – местами порывистый сильный.

Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов. Днем потеплеет до +13, +18, местами до 22 градусов.

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