В Карелии 4 июля возможны ливни и грозы

О погоде на 4 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой, днем умеренный дождь и грозы.



Ветер северо-западный, западный умеренный.



Ночью столбик термометра остановится на отметке +11, +13 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +19.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы.



Ветер северо-западный, западный умеренный. При грозах – местами порывистый сильный.



Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов. Днем потеплеет до +13, +18, местами до 22 градусов.