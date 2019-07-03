В Карелии 4 июля возможны ливни и грозы

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О погоде на 4 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в четверг в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой, днем умеренный дождь и грозы.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +11, +13 градусов. Днем воздух прогреется до +17, +19.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы.
Ветер северо-западный, западный умеренный. При грозах – местами порывистый сильный.
Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов. Днем потеплеет до +13, +18, местами до 22 градусов.
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