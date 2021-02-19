В Карелии 56-летний мужчина заболел пневмонией и умер

Начиная с 1 апреля в Карелии умерли 118 человек, больных пневмонией, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 12 человек, зарегистрирован один летальный исход: скончался 56-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4939 пациентов, 118 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.