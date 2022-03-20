В Карелии 61 выпускник сдаст ЕГЭ досрочно

С 21 марта по 18 апреля в Карелии пройдет досрочный период сдачи Единого государственного экзамена.

Как сообщили в Минобразования и спорта республики, в этом году в досрочных экзаменах примут участие три студента из колледжей и техникумов и 58 выпускников прошлых лет. Для проведения ЕГЭ будет задействован один пункт — на базе «Центра оценки качества образования», где будет организована сдача экзаменов всех участников досрочного периода.

Сегодня состоялись ЕГЭ по географии, литературе и химии, в которых приняли участие 8 человек.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 6 апреля.

В Минобразования и спорта республики напомнили, основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая.

Ранее сообщалось, из-за нехватки бумаги в школах Карелии временно отменили Всероссийские проверочные работы.