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В Карелии 61 выпускник сдаст ЕГЭ досрочно

Новости. Общество
17:40, 21 Марта 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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С 21 марта по 18 апреля в Карелии пройдет досрочный период сдачи Единого государственного экзамена.

Как сообщили в Минобразования и спорта республики, в этом году в досрочных экзаменах примут участие три студента из колледжей и техникумов и 58 выпускников прошлых лет. Для проведения ЕГЭ будет задействован один пункт — на базе «Центра оценки качества образования», где будет организована сдача экзаменов всех участников досрочного периода.

Сегодня состоялись ЕГЭ по географии, литературе и химии, в которых приняли участие 8 человек.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 6 апреля.

В Минобразования и спорта республики напомнили, основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая.

Ранее сообщалось, из-за нехватки бумаги в школах Карелии временно отменили Всероссийские проверочные работы.

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