В Карелии 70 фирм заподозрены в организации нелегальной занятости

Рабочая группа по снижению неформальной занятости и легализации теневых трудовых отношений при Управлении труда и занятости Карелии в 2018 году усмотрела признаки нарушения закона в 70 организациях республики.

Представители этих организаций приглашались на заседания рабочей группы, проводившиеся в течение года. Материалы по 23 организациям направлены в контрольно-надзорные органы, с остальными работодателями проведены разъяснительные мероприятия, часть снята с контроля, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на управление труда и занятости.

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