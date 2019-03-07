В Карелии 8 марта потеплеет, выпадет мокрый снег

О погоде на 8 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 8 марта будет облачная погода. Ночью и днем выпадет мокрый снег. Возможен дождь. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный.

Температура ночью составит -3, -5 градусов, днем потеплеет до +3.

В Карелии также ожидается облачная погода. Ночью выпадет небольшой, местами умеренный снег. Днем на севере выпадет мокрый снег, на юге – снег и дождь. Возможно налипание и метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью восточный, юго-восточный. Днем южный, юго-западный, на севере северо-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -1, -6, по северным районам будет -5, -10 градусов, местами похолодает до -16. Днем температура составит +3, -2 градуса, на севере -3, -8.