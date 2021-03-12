В Карелии 8 пациентов ковид-центра не могут самостоятельно дышать – за их жизни борются врачи

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 505 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 марта, в стационарах находятся 505 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 439 - в состоянии средней тяжести, 58 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 107. Всего в республике за время пандемии инфицировано 42280 человека. Выздоровели – 38458. Умерли 337 пациентов.