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В Карелии 8 пациентов ковид-центра не могут самостоятельно дышать – за их жизни борются врачи

Новости. Общество
10:03, 13 Марта 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 505 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 марта, в стационарах находятся 505 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 439 - в состоянии средней тяжести, 58 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 107. Всего в республике за время пандемии инфицировано 42280 человека. Выздоровели – 38458. Умерли 337 пациентов.

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