В Карелии 9 больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ, медики борются за их жизни

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных, которые находятся в ковид-центрах.

По данным Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в стационарах с коронавирусом находятся 689 человек.

Из них 554 – в состоянии средней тяжести, 126 – тяжелых, и 9 – крайне тяжелых больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Таким образом, по сравнению с предыдущими сутками увеличилось число тяжелых пациентов (их было 122).

По данным Оперштаба правительства, за минувшие сутки от коронавируса скончались три пациента – мужчины пожилого возраста.