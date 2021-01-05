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В Карелии 9 больных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ, медики борются за их жизни

Новости. Общество
10:38, 06 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных, которые находятся в ковид-центрах.

По данным Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в стационарах с коронавирусом находятся 689 человек.

Из них 554 – в состоянии средней тяжести, 126 – тяжелых, и 9 – крайне тяжелых больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Таким образом, по сравнению с предыдущими сутками увеличилось число тяжелых пациентов (их было 122).

По данным Оперштаба правительства, за минувшие сутки от коронавируса скончались три пациента – мужчины пожилого возраста.

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