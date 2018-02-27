В Карелии акушеру-гинекологу ограничили свободу за смерть младенца

Петрозаводский городской суд вынес приговор акушеру-гинекологу, обвиняемой в смерти младенца, сообщает прокуратура Карелии.

В сентябре 2016 года врач поставила неверный диагноз роженице и приняла решение о проведении родов естественным путем, тогда как в данной ситуации требовалось произвести кесарево сечение.

Из-за промедления с операцией ребенок получил родовую травму, от которой на следующий день скончался.

Суд приговорил гинеколога к 1 году ограничения свободы с лишением права на срок 3 года занимать должность врача акушера-гинеколога в акушерских отделениях медицинских учреждений всех форм собственности.

Приговор не вступил в законную силу.