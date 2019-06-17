В Карелии алиментщица решила стать проводником, чтоб не попасть в тюрьму

Женщина захотела освоить профессию проводника, чтобы выплачивать алименты, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

За неуплату алиментов жительница Пряжинского района отбыла наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов. Но к исполнению обязанностей по выплате алиментов так и не приступила. На начало апреля текущего года сумма задолженности составила более 150 тысяч рублей.

Дознаватель возбудил уголовное дело. Суд назначил ейнаказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, условно с испытательным сроком 9 месяцев. Суд посчитал возможным исправление осужденной без реального отбывания наказания.

После привлечения к уголовной ответственности должница встала на учет в службу занятости, захотела пройти обучение, чтобы впоследствии официально устроиться на работу и ежемесячно выплачивать алименты.

От службы занятости женщина направлена на обучение по профессии "Проводник пассажирских вагонов", после чего она планирует трудоустроиться. Назначенное ей наказание не препятствует обучению.