В Карелии алиментщицу наказали обязательными работами

Женщину лишили родительских прав, алименты платить она отказывалась, сообщили в Управлении судебных приставов.

Сортавальский суд обязал женщину выплачивать алименты сыну. Она не оказывала никакой материальной помощи своему сыну, участия в его воспитании не принимала, неоднократно находилась в розыске, а со временем и вовсе была лишена родительских прав.

Женщине назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ.

В отделе судебных приставов в 2018 году к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей привлечено 55 должников-алиментщиков. 54 должникам назначено наказание в виде обязательных работ, а одному должнику в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.