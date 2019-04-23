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Новости. Криминал
12:45, 23 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев

В Карелии алиментщицу приговорили к обязательным работам на полгода

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Женщина отказывалась платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, сообщили в Муезерском районном суде.

Жительница района на протяжении долгого времени без уважительных причин не платила алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, несмотря на наличие административного наказанию за аналогичное деяние.

Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка. Испытательный срок – 1 год.

На осужденную возложены обязанности в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

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