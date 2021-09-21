В Карелии арестанты представили свою продукцию на ярмарке

Карельские колонии привезли товары, созданные руками арестантов, на сельскохозяйственную ярмарку в Петрозаводске.

Колонии привезли на ярмарку сельскохозяйственную продукцию, садово-парковую мебель, мангалы, кованые аксессуары для каминов и печей, рабочую одежду, а также различные изделия из дерева для бань и саун, кухонный инвентарь, сувениры и настольные игры. Об этом информирует УФСИН.

Также сообщается, что можно приобрести мясо кролика, производимое в Петрозаводской исправительной колонии № 9, а также живых кролей породы «Белый великан» для домашнего разведения.

На ярмарке работают сотрудники производственных служб исправительных учреждений.

Осенняя ярмарка проходит с 1 по 10 октября в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСИН вычесали шерсть собакам в приюте для бездомных животных в Петрозаводске.