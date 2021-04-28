В Карелии арестанты состязались в приготовлении ланча

В карельской исправительной колонии № 7 состоялся «кулинарный поединок», участие в котором приняли осужденные.

В конкурсе профессионального мастерства среди поваров приняли участие четверо осужденных из ИК-1, ИК-7, ИК-9 и РБ-2. В каждом учреждении ранее прошли отборочные этапы, в которых были выбраны лучшие профессионалы поварского дела. Об этом информирует УФСИН.

В финале участникам предлагалось приготовить блюда для ланча: борщ, курицу с гарниром и салат оливье. На весь процесс конкурсантам было дано 4 часа.

«Каждый участник состязался в приготовлении блюд, стараясь раскрыть вкусовые качества, соблюсти технологию приготовления, оригинально подать и показать свое профессиональное мастерство», — пояснили организаторы.

Работы участников оценивало жюри. Лучшим был признан повар из исправительной колонии № 9.

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