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В Карелии арестанты состязались в приготовлении ланча

Новости. Общество
08:20, 29 Апреля 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
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В карельской исправительной колонии № 7 состоялся «кулинарный поединок», участие в котором приняли осужденные.

В конкурсе профессионального мастерства среди поваров приняли участие четверо осужденных из ИК-1, ИК-7, ИК-9 и РБ-2. В каждом учреждении ранее прошли отборочные этапы, в которых были выбраны лучшие профессионалы поварского дела. Об этом информирует УФСИН.

В финале участникам предлагалось приготовить блюда для ланча: борщ, курицу с гарниром и салат оливье. На весь процесс конкурсантам было дано 4 часа.

«Каждый участник состязался в приготовлении блюд, стараясь раскрыть вкусовые качества, соблюсти технологию приготовления, оригинально подать и показать свое профессиональное мастерство», — пояснили организаторы.

Работы участников оценивало жюри. Лучшим был признан повар из исправительной колонии № 9.

Ранее сообщалось, что заключенных в Карелии лечат от алкоголизма и наркомании с помощью гештальт-терапии.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-29 11:01:00
лёха берлинский любит жареной курочкой под одеялом хрустеть.
Владимир11
2021-04-29 10:11:10
Без кайла, без ББК
Так живут теперь зэка
В ланч им курочка, подлива
Вот и всё , пока, счастливо!
кир
2021-04-29 09:59:22
ЯПлакаль.
Гость
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