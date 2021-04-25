Заключенных в Карелии лечат от алкоголизма и наркомании с помощью гештальт-терапии

Психологи ЛИУ-4 в Сегеже используют технику гештальт-терапии при работе с осужденными, имеющими алкогольную или наркотическую зависимость, сообщили в УФСИН Карелии.

Понятие «гештальта» из профессионального термина давно ушло «в народ». Но мало кто знает, что понятие гештальта легло в основу терапевтического метода — гештальт-терапии, направленного на избавление от химических зависимостей. Именно этот метод предпочитают использовать в своей работе психологи ЛИУ-4 при работе с заключенными.

Основополагающие понятия в гештальт-терапии — это осознание и ответственность. Осознание приводит к развитию чувства ответственности. Человек, осознавший себя в реальном мире, четко понимает, что жизнь складывается только из его решений и действий, за которые только он несет ответственность.

«В основе любой зависимости лежит уход от реальности, от осознания своего места в этом мире. Наркоманы и алкоголики не могут „эмоционировать“ свои чувства без принимаемых ими веществ. Наша основная задача в рамках гештальт-подхода — помочь осужденному жить в реальном мире „здесь и сейчас“, осознавая свою проблему, но, не занимаясь самокопанием. Это достигается путем проработки проблемных вопросов и обучения новым моделям поведения, которые не связаны с употреблением наркотических и других веществ. Мы обучаем осужденных не просто говорить о своих чувствах, а учиться их осознавать и переживать без алкоголя и наркотиков», — поясняет начальник психологической лаборатории ФКУ ЛИУ-4 Кондратова Ирина.

Гештальт-терапия помогает зависимым людям стать более зрелыми личностями, способными контактировать с окружающим миром, выражать свои эмоции, быть честными с другими людьми и, в первую очередь, с самим собой, считают в УФСИН Карелии.

Ранее заключенным женщинам в Карелии провели арт-терапию, чтобы сделать их оптимистичнее и радостнее.