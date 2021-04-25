Реклама на сайте
Прислать новость
Автомобиль с водителем загорелся в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 13:55
Житель Карелии два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу 13
Сегодня 15:12
За неделю в Карелии 97 человек заразились острой кишечной инфекцией 4
Сегодня 15:55
Названы десять продуктов, продлевающих молодость 2
25.04.2021 19:40
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
Сегодня 11:20
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии 1
Сегодня 10:25

Заключенных в Карелии лечат от алкоголизма и наркомании с помощью гештальт-терапии

Новости. Общество
18:40, 26 Апреля 2021
фото: © УФСИН Карелии
Загрузка...

Психологи ЛИУ-4 в Сегеже используют технику гештальт-терапии при работе с осужденными, имеющими алкогольную или наркотическую зависимость, сообщили в УФСИН Карелии.

Понятие «гештальта» из профессионального термина давно ушло «в народ». Но мало кто знает, что понятие гештальта легло в основу терапевтического метода — гештальт-терапии, направленного на избавление от химических зависимостей. Именно этот метод предпочитают использовать в своей работе психологи ЛИУ-4 при работе с заключенными.

Основополагающие понятия в гештальт-терапии — это осознание и ответственность. Осознание приводит к развитию чувства ответственности. Человек, осознавший себя в реальном мире, четко понимает, что жизнь складывается только из его решений и действий, за которые только он несет ответственность.

«В основе любой зависимости лежит уход от реальности, от осознания своего места в этом мире. Наркоманы и алкоголики не могут „эмоционировать“ свои чувства без принимаемых ими веществ. Наша основная задача в рамках гештальт-подхода — помочь осужденному жить в реальном мире „здесь и сейчас“, осознавая свою проблему, но, не занимаясь самокопанием. Это достигается путем проработки проблемных вопросов и обучения новым моделям поведения, которые не связаны с употреблением наркотических и других веществ. Мы обучаем осужденных не просто говорить о своих чувствах, а учиться их осознавать и переживать без алкоголя и наркотиков», — поясняет начальник психологической лаборатории ФКУ ЛИУ-4 Кондратова Ирина.

Гештальт-терапия помогает зависимым людям стать более зрелыми личностями, способными контактировать с окружающим миром, выражать свои эмоции, быть честными с другими людьми и, в первую очередь, с самим собой, считают в УФСИН Карелии.

Ранее заключенным женщинам в Карелии провели арт-терапию, чтобы сделать их оптимистичнее и радостнее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-26 18:44:48
Пилой и кайлом лечить надо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:50
Без политики
В Петрозаводске стало солнечно
В Петрозаводске уже почти год работает уникальное место отдыха для всей семьи — «Солнечный остров».
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
Сегодня 11:20
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 6
23.04.2021 16:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»