В Карелии автоинспекторы достали из-за руля более 25 пьяных водителей за выходные

Госавтоинспекция Карелии опубликовала статистику по рейдам "Контроль трезвости".

За минувшие выходные дни автоинспекторы отстранили от управления транспортом 26 водителей, которые находились за рулем автомобиля с признаками опьянения.

Так, во время патрулирования автодорог в поселке Ляскеля Питкярантского района сотрудники ГИБДД остановили водителя с признаками опьянения. Житель Санкт-Петербурга 1983 года рождения от прохождения медосвидетельствования отказался. Нарушителю грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Аналогичное наказание ждет и водителя 1989 года рождения. Он управлял автомобилем в Олонце. Освидетельствование, проведенное на месте инспекторами ДПС, подтвердило нетрезвое состояние водителя. В отношении нарушителя, жителя Сегежи, составлены административные материалы, которые направлены в суд.

Ранее сообщалось, пьяный 77-летний водитель в Петрозаводске протаранил три автомобиля.