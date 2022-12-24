В Карелии автоледи получила травмы, отправив свое авто в припаркованный лесовоз

Утром 24 декабря на севере Карелии столкнулись Renault и большегрузный Volvo, пострадала женщина.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 24 декабря в 08.50 на 190 километре трассы на Костомукшу произошла дорожная авария.



51-летняя автолюбительница за рулем Renault Sandero врезалась в стоящий грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом.



В результате ДТП автоледи госпитализирована. По факту происшествия проводится проверка.