В Карелии автомобиль сбил 12-летнего мальчика на темной поселковой дороге

В поселке Пиндуши школьник пострадал в ДТП, когда шел утром по дороге.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 5 декабря в 7.50 произошло на улице Кожпром вблизи дома № 3 в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 12-летнего мальчика. Школьник шел по левому краю проезжей части навстречу машине.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, на Вытегорском шоссе в Петрозаводске автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.