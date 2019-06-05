В Карелии автомобиль сбил 7-летнего велосипедиста

Ребенок выезжал с территории школы в поселке Ледмозеро, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 4 июня, в 16.30 в п. Ледмозеро в районе дома № 1а по ул. Молодая Гвардия 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который выезжал с территории школы из-за стоящего у обочины автомобиля.

В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.