В Карелии автомобиль сбил 7-летнего велосипедиста

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Ребенок выезжал с территории школы в поселке Ледмозеро, сообщили в ГИБДД Карелии.
Во вторник, 4 июня, в 16.30 в п. Ледмозеро в районе дома № 1а по ул. Молодая Гвардия 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который выезжал с территории школы из-за стоящего у обочины автомобиля.
В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
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