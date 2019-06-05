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Новости. Происшествия
10:18, 05 Июня 2019
фото: ГИБДД Карелии

В Карелии автомобиль сбил 7-летнего велосипедиста

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Ребенок выезжал с территории школы в поселке Ледмозеро, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 4 июня,  в 16.30 в п. Ледмозеро в районе дома № 1а по ул. Молодая Гвардия 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, который выезжал с территории школы из-за стоящего у обочины автомобиля.

В результате ДТП ребёнок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. 

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