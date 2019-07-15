В Карелии автомобиль сбил женщину

ДТП произошло 14 июля в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

Около 16.00 в Костомукше у дома № 153 по ш. Горняков водитель автомобиля Peugeot Boxer сбил 29-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части.



Женщина получила травму, пострадавшей оказана медицинская помощь.