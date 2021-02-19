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В Карелии автомобилист попал в яму длиной 34 метра и отсудил деньги за разбитую машину

Новости. Общество
14:50, 20 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Кондопожский суд частично удовлетворил требования по иску о взыскании ущерба, причинённого в результате ДТП по вине дорожной службы.

Кондопожский суд взыскал с компании "Кондопожское ДРСУ" в пользу истца, разбившего автомобиль, причинённый ущерб, расходы на оценку ущерба, судебные расходы по оплате экспертизы, уплате госпошлины, расходы на оплату услуг представителя. Суд отказал во взыскании расходов на услуги по эвакуации автомобиля.

Как сообщает сайт Кондопожского суда, истец заявлял, что двигался на машине в направлении Кондопоги. Автомобилист попал в выбоину дороги, после чего наехал на дорожный баннер. В результате ДТП он повредил автомобиль.

Выяснилось, что на дорожном покрытии имелась выбоина длиной 34 метра, глубиной 11 сантиметров, шириной 40 сантиметров. Содержанием дорог и обеспечением там безопасности занималось ООО "Кондопожское дорожное ремонтно-строительное управление". 

Сообщается, что была проведена судебная экспертиза. Она выявила, что ДТП произошло из-за имевшегося на дороге дефекта, скрытого снегом. Выбоина была заполнена снегом, сливалась с дорожным покрытием. Водитель не мог предвидеть опасность.

"Кондопожское ДРСУ" не представило суду доказательств надлежащего содержания данного участка дороги.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД выйдут на дороги Карелии в День защитника Отечества.

 

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