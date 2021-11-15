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В Карелии автомобилист сбил 10-летнего ребенка

Новости. Происшествия
09:23, 30 Ноября 2021
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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В Костомукше произошел автомобильный наезд на юного пешехода: ребенок травмирован.

Днем 29 ноября в Костомукше на проспекте Горняков совершен наезд на ребенка. Об этом сообщает ГИБДД.

Водитель легкового автомобиля «Volvo», выполняя правый поворот на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора, не предоставил преимущество в движении пешеходу и совершил на него наезд.

В результате происшествия пешеход, 10-летний ребенок, получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Всего с начала года на дорогах республики в ДТП пострадали 87 пешеходов (в том числе 20 детей), 14 пеших участников движения погибли (в том числе 1 ребенок).

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске прохожего вытолкнули под движущийся автомобиль.

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