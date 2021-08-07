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В Карелии авторы переписи узнают, как идут дела на селе

Новости. Общество
07:25, 09 Августа 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС

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Первого августа на всей территории России стартовала сельскохозяйственная микроперепись.

В Карелии  открылись 23 инструкторских участка, к работе приступили 145 переписчиков. Им предстоит заняться сбором информации от респондентов. Об этом информирует Карелиястат.

Сообщается, что в период проведения выборочного наблюдения  переписчикам предстоит посетить около 70 тыс. объектов. Они придут в личные подсобные хозяйства граждан в сельских населённых пунктах, а некоммерческие товарищества (садоводческие, огороднические, дачные и др.) будут опрошены со слов председателя.  

Узнать переписчика поможет бейсболка с логотипом переписи и светоотражающий жилет. Персонал будет обеспечен средствами индивидуальной защиты. При посещении хозяйства каждый переписчик должен предъявить именное удостоверение и паспорт.

«Ответы на вопросы переписного листа будут заполняться со слов опрашиваемого. Росстат гарантирует полную конфиденциальность сведений, полученных в ходе микропереписи. Все данные при обработке  будут обезличены, т. к. целью данного обследования является получение официальной статистической информации о положении дел в сельском хозяйстве, которая поможет выработать действия по дальнейшему развитию аграрного сектора экономики республики», — говорится в сообщении Карелиястата.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске ищут волонтеров для проведения Всероссийской переписи населения.

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