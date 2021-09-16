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В Карелии бдительные соседи сорвали вору криминальные планы

Новости. Криминал
09:55, 17 Сентября 2021
фото: pixabay.com / lechenie-narkomanii

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Жители многоквартирного дома вычислили злоумышленника по шуму, который он издавал в соседней квартире.

В полицию Прионежского района поступила информация о квартирной краже. Жители многоквартирного дома услышали шум, доносящийся из соседней квартиры. Люди знали, что жилье пустует, они заподозрили неладное и вызвали полицию. Об этом сообщают в МВД.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили, что в квартире разбито окно. Неподалеку от дома служебно-розыскная собака нашла оставленные на земле вещи: ковры, электроприборы, чемодан с одеждой, а также перчатки и гаечный ключ. Как позднее выяснили правоохранители, именно это имущество было похищено.

Полицейские установили подозреваемого — 20-летнего жителя Прионежья. По версии следствия, подозреваемый ранее бывал в гостях у хозяина квартиры. Он знал, что тот находится в длительной командировке. Поэтому в один из вечеров злоумышленник с помощью гаечного ключа повредил стеклопакет, проник внутрь квартиры. Там он собрал вещи и через окно вынес их на улицу. На шум отреагировали соседи и спугнули незадачливого похитителя. Тот бросил вещи и убежал. Молодой человек признался, что похищенное имущество собирался сбыть.

Возбуждено уголовное дело о краже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, как житель Карелии провернул целую операцию по краже фена и электрической плитки.

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