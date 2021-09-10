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Житель Карелии провернул целую операцию по краже фена и электрической плитки

Новости. Криминал
16:09, 16 Сентября 2021
фото: © unsplash

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В Беломорске полицейские вычислили вора, укравшего имущество из пустующей квартиры, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского району обратилась 45-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные украли ее вещи: фен, приставку для цифрового телевидения, двухконфорочную электрическую плитку. Все это она хранила в квартире, в которой никто не проживал. Предположений, кто мог их похитить, у заявительницы не было.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 51-летний местный житель. Подозреваемый рассказал, что общался с потерпевшей и был в курсе того, что женщина съезжает с предыдущего места жительства по семейным обстоятельствам и еще не успела перевезти все свои личные вещи.

По версии следствия, во время одной из встреч со знакомой мужчина незаметно взял ключи от жилья, где хранилось её имущество, затем проник в квартиру и вынес добычу. Вещи житель Беломорска спрятал и в дальнейшем планировал продать, но не успел. Похищенное стражи порядка изъяли.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.

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