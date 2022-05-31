В Карелии безработного предпринимателя осудили за незаконное получение денежного пособия

В Кондопожском районе местный бизнесмен признан виновным в неосновательном обогащении, сообщает городской суд.

Суд установил, что бизнесмен зарегистрировался в Центре занятости как безработный, хотя на момент подачи заявления являлся индивидуальным предпринимателем.

В добровольном порядке предприниматель полученные деньги не вернул. В результате с подсудимого была взыскана сумма, полученная незаконно, а также ему пришлось заплатить государственную пошлину в бюджет Кондопожского района.