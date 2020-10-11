В Карелии бизнесмен незаконно вырубил сосны на полмиллиона рублей

В Калевальском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Костомукши, который обвиняется в незаконной рубке леса на территории Калевальского района.

Прокуратура республики сообщает, что фигуранта обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния совершены лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что обвиняемый являлся индивидуальным предпринимателем. Бизнесмен, выполняя работы по заготовке леса, в целях использования заготовленной древесины для извлечения прибыли ввел в заблуждение своих наемных работников относительно законности предстоящей рубки.

После этого рабочие по распоряжению своего начальника в июне-июле 2018 года осуществили незаконную рубку 95 стволов сосны. В результате указанных преступных действий Российской Федерации в лице государственного казенного учреждения Республики Карелия "Калевальское центральное лесничество" был причинен ущерб на общую сумму более 560 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело направлено в Костомукшский суд для рассмотрения по существу.

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