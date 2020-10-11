890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии ушел на работу и не вернулся
Сегодня 10:21
Глава Карелии дал поручения, которые необходимо выполнить для возобновления работы сельхозярмарки 8
11.10.2020 17:22
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего 6
Сегодня 14:04
ОГЭ для учеников девятых классов в 2021 году проведут раньше обычного
11.10.2020 18:40
Появились кадры, с места ДТП, где "жигуленок" протаранил столб в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
11.10.2020 19:48

В Карелии бизнесмен незаконно вырубил сосны на полмиллиона рублей

Новости. Криминал
15:47, 12 Октября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Калевальском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Костомукши, который обвиняется в незаконной рубке леса на территории Калевальского района.

Прокуратура республики сообщает, что фигуранта обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния совершены лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что обвиняемый являлся индивидуальным предпринимателем. Бизнесмен, выполняя работы по заготовке леса, в целях использования заготовленной древесины для извлечения прибыли ввел в заблуждение своих наемных работников относительно законности предстоящей рубки. 

После этого рабочие по распоряжению своего начальника в июне-июле 2018 года осуществили незаконную рубку 95 стволов сосны. В результате указанных преступных действий Российской Федерации в лице государственного казенного учреждения Республики Карелия "Калевальское центральное лесничество" был причинен ущерб на общую сумму более 560 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело направлено в Костомукшский суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в сквере на Древлянке массово вырубили деревья.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
09.10.2020, 12:43
Стало известно, что построят на месте бывшей школы после ее сноса в Петрозаводске
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Аналитика

Сегодня 14:36
Капитал
Доступный туризм для старшего поколения – это не только поездка на дачу
Карельским пенсионерам предлагают объединиться в клубы путешественников, чтобы посещать туристические достопримечательности республики и соседних регионов со скидкой.
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 5
09.10.2020 15:30
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 9
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
Вся аналитика

Чтиво

09.10.2020 14:16
Личное мнение
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 2
Зачем все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ?
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»