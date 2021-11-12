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В Карелии благоустроят дворы и парки в следующем году на 175 млн рублей

Новости. Общество
08:40, 02 Декабря 2021
фото: Правительство Карелии/gov.karelia.ru

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В 2022 году по проекту «Комфортная городская среда» в республике реализуют 176 проектов благоустройства.

В следующем году благоустройство ждет 100 дворов и 76 общественных территорий. Общая сумма финансирования – порядка 175 млн рублей. Работы начнутся весной при наступлении благоприятной погоды, говорится в сообщении правительства республики.

Результаты проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году и предстоящие работы на 2022 год обсудили в минувшую среду, 1 декабря, на онлайн-совещании с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Говоря о новых проектах благоустройства, Артур Парфенчиков поручил Минстрою республики в срок до 1 апреля доложить о готовности муниципалитетов к освоению полученных средств. В случае если район не сможет вовремя приступить к запланированным работам, финансирование будет перераспределено среди других участников федерального проекта.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов, подводя итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», заявил, что все работы на 180 объектах завершены, благоустроено 79 общественных и 101 дворовая территории на общую сумму почти 169 млн рублей. Проекты были реализованы в 50 поселениях, лучшими муниципальными образованиями стали поселок Кааламо (Сортавальский район), село Видлица и деревня Тукса (Олонецкий район), поселок Нейстенъярви (Суоярвский район), поселок Пряжа.

Завершены работы в Сортавале и Питкяранте, которые стали участниками федерального конкурса малых городов и исторических поселений прошлых лет. В 2022 году благодаря победе в конкурсе современные общественные территории появятся в Кеми, Медвежьегорске и Сегеже.

Ранее Карелия оказалась на последнем месте среди всех регионов страны по обеспеченности многоквартирных домов детскими площадками во дворах.

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