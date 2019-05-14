В Карелии более тысячи водителей наказали за грязные номера

Санкция за данное нарушение предусматривает предупреждение или наложение штрафа, сообщили в ГИБДД Карелии.

С начала года в республике за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований гпривлечены к административной ответственности более 1,2 тысяч водителей ( том числе с начала мая 55 водителей).



Санкция за данное нарушение предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.