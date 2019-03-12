В Карелии больница незаконно брала деньги за хранение покойников

Питкярантская ЦРБ незаконно установила плату за оказание услуг, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прейскуранте платных медицинских и немедицинских услуг незаконно была установлена плата за выдачу справок о постановке на учет, копирование медицинских документов, пребывание в больнице лиц, осуществляющих уход за госпитализированным ребенком старше 4-х лет, хранение тела умершего после первых суток.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района на указанный локальный акт принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен. Положения, противоречащие законодательству, исключены из прейскуранта.