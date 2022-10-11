В Карелии бомж «отблагодарил» пенсионера за ночлег кражей денег и пошел кутить по кафе

Житель Пряжинского района пустил к себе на ночлег незнакомца и остался без пенсии.

В полицию поступила информация о краже, совершенной в отношении жителя одного из поселков Пряжинского. Из его квартиры пропали 30 000 рублей. Тревогу забили родственники, когда узнали, что пожилой мужчина остался без пенсии, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска пообщались с местными жителями и выяснили интересную деталь: на днях 37-летний односельчанин потерпевшего, который не имеет постоянного места жительства и работы, внезапно «разбогател». Его стали замечать в магазинах и кафе, где он себе ни в чем не отказывал. В ходе проверки было установлено, что именно он причастен к хищению. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, как совершил преступление.

В поисках ночлега он наудачу постучался в дом пожилого человека, и тот его впустил. Утром гость проснулся и, пока хозяин растапливал печь, внимательно осмотрел комнату. Под матрасом ему удалось найти деньги, он забрал их и поспешил уйти.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, колония строгого режима примет на 1,4 года безработного рецидивиста, обокравшего магазин в Карелии.